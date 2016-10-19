Засідання лідерів країн "нормандської четвірки" триває вже більше трьох годин

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 22.30 (за київським часом) продовжуються переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда та президента РФ Володимира Путіна в резиденції федерального канцлера Німеччини.

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Як повідомляв УНІАН, зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» почалася приблизно о 19.30 (за київським часом). Перед засіданням «нормандської четвірки» в Берліні пройшли тристоронні переговори лідерів України, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, 18 жовтня Порошенко, Олланд і Меркель домовилися провести 19 жовтня в Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі».