У Берліні почалися переговори лідерів "нормандської четвірки" (фото, відео)

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Так, у резиденції федерального канцлера Німеччини розпочалися переговори президента України Петра Порошенко, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда та президента Росії Володимира Путіна.

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Від української сторони у переговорах, крім президента, також беруть участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін та заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

Глави чотирьох країн – президент України Петро Порошенко, Франції Франсуа Олланд, Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель сидять за великим круглим столом. Разом із ними також присутні й міністри закордонних справ.

На сам початок переговорів камери не пустили, оператори були присутніми вже тоді, коли високопосадовці сиділи за столом. У присутності камер вони мовчали, люб’язно обмінюючись посмішками.

В Берлине началась встреча "нормандской четверки". Видео прямо из зала заседаний pic.twitter.com/jPl5dXhRqd — DW (на русском) (@dw_russian) October 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, перед зустріччю «нормандської четвірки» у Берліні пройшли тристоронні переговори лідерів України, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, 18 жовтня Порошенко, Олланд і Меркель домовилися провести 19 жовтня у Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі».