У Європарламенті закликали Могеріні прокоментувати присутність "санкційного" Суркова в Берліні

Про це вона написала у своєму Twitter.

"Шановна Федеріка Могеріні. Чи не могли б ви прокоментувати наявність містера Суркова в Берліні й анонсований (візит – УНІАН) Матвієнко до Швейцарії? Санкції мають значення?", – заявила вона.

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Як повідомлялося раніше, у Берліні в середу з 19:30 за київським часом тривають переговори в "Нормандському форматі" на рівні глав держав, у яких беруть участь президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Зокрема, від російської сторони в переговорах беруть участь, крім президента, міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Владислав Сурков.

Наразі в переговорах зроблено перерву. Часові рамки завершення переговорів невідомі, так само невідомі й причини перерви.