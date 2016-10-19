Помічник Путіна прибув на зустріч "нормандської четвірки" попри заборону в'їзду в Євросоюз

23:45, 19 жовтня 2016
Політика
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Помічник президента Росії Владислав Сурков прибув на зустріч "нормандської четвірки" в Берліні, незважаючи на заборону в'їзду в Євросоюз.

REUTERS

На це звернув увагу російський журналіст Дмитро Смірнов.

Сурков разом з президентом РФ Володимиром Путіним і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим бере участь в переговорах.

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Він сидить за столом поруч з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Сурков у санкційному списку, але німці це не тільки проігнорували, але і посадили поруч зі Штайнмаєром, який цей список затверджував", - написав російський журналіст.

Владислав Сурков був внесений в санкційні списки ЄС і США у березні 2014 року, йому заборонений в'їзд в країни Євросоюзу та Сполучені Штати.

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