Помічник Путіна прибув на зустріч "нормандської четвірки" попри заборону в'їзду в Євросоюз

На це звернув увагу російський журналіст Дмитро Смірнов.

Сурков разом з президентом РФ Володимиром Путіним і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим бере участь в переговорах.

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Він сидить за столом поруч з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Сурков у санкційному списку, але німці це не тільки проігнорували, але і посадили поруч зі Штайнмаєром, який цей список затверджував", - написав російський журналіст.

Кстати, Сурков в санкционном списке, но немцы это не только проигнорировали, но и посадили рядом со Штайнмайером, этот список утверждавшим pic.twitter.com/EzpA2fFuL8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 19, 2016

Владислав Сурков був внесений в санкційні списки ЄС і США у березні 2014 року, йому заборонений в'їзд в країни Євросоюзу та Сполучені Штати.