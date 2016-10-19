Помічник Путіна прибув на зустріч "нормандської четвірки" попри заборону в'їзду в Євросоюз
Помічник президента Росії Владислав Сурков прибув на зустріч "нормандської четвірки" в Берліні, незважаючи на заборону в'їзду в Євросоюз.
На це звернув увагу російський журналіст Дмитро Смірнов.
Сурков разом з президентом РФ Володимиром Путіним і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим бере участь в переговорах.
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Він сидить за столом поруч з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
"Сурков у санкційному списку, але німці це не тільки проігнорували, але і посадили поруч зі Штайнмаєром, який цей список затверджував", - написав російський журналіст.
Кстати, Сурков в санкционном списке, но немцы это не только проигнорировали, но и посадили рядом со Штайнмайером, этот список утверждавшим pic.twitter.com/EzpA2fFuL8— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 19, 2016
Владислав Сурков був внесений в санкційні списки ЄС і США у березні 2014 року, йому заборонений в'їзд в країни Євросоюзу та Сполучені Штати.