Олланд заявляє про багато труднощів у питанні розведення військових сил на Донбасі

Про це він сказав на спільній прес-конференції з канцлером Федеративної республіки Німеччини Ангелою Меркель після завершення переговорів лідерів "нормандської четвірки", яка відбувалася у резиденції федерального канцлера Німеччини у Берліні.

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"Головна наша думка - що треба виконувати Мінські угоди", - наголосив Олланд.

За його словами, лідери "нормандської четвірки" розглянули виконання Мінських угод з точки зору безпекових, політичних та гуманітарних питань.

"З точки зору безпеки, йдеться про відведення озброєнь, розведення військових сил. Ми бачимо, що у нас ще є багато труднощів на цьому шляху", - заявив Олланд та додав, що питання безпеки є головними.

Зокрема, президент Франції сказав, що "питання безпеки стоїть в основі всього успіху у виконанні Мінських угод".

Також він наголосив, що "нормандська четвірка" продовжить докладати зусилля для виконання Мінських угод.

"Ми і надалі будемо докладати зусилля для того, щоб досягти виконання Мінських угод", - сказав Олланд.