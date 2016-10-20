Порошенко: жодної альтернативи "Нормандському формату" на сьогоднішній день не існує
Президент України Петро Порошенко заявляє, що жодної альтернативи "Нормандському формату" на сьогоднішній день не існує.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.
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"Протягом останніх півроку ми ставили перед собою переведення формату відносин у формат створення "дорожньої карти", де буде чітко визначено дві складових – складова послідовності кроків, які ми робимо для імплементації Мінських угод і гарантії їх виконання", - заявив він.
"Жодної альтернативи "Нормандському формату" на сьогоднішній день не існує і про це було чітко наголошено під час сьогоднішньої зустрічі", - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, переговори у "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися.