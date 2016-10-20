Порошенко: жодної альтернативи "Нормандському формату" на сьогоднішній день не існує

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

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"Протягом останніх півроку ми ставили перед собою переведення формату відносин у формат створення "дорожньої карти", де буде чітко визначено дві складових – складова послідовності кроків, які ми робимо для імплементації Мінських угод і гарантії їх виконання", - заявив він.

"Жодної альтернативи "Нормандському формату" на сьогоднішній день не існує і про це було чітко наголошено під час сьогоднішньої зустрічі", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, переговори у "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися.