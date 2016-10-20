Проект "Дорожньої карти" з виконання Мінських угод мають затвердити голови МЗС "нормандської четвірки" до кінця листопада – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн "нормандської четвірки" сьогодні в Берліні.

"Ми маємо розробити і затвердити "дорожню карту". Українська пропозиція була спочатку підтримана нашими німецькими та французькими партнерами та на сьогоднішній день німецькі та французькі пропозиції щодо основи "дорожньої карти" були затверджені "нормандським форматом", - заявив він.

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Також Петро Порошенко зазначив, що основа проекту "дорожньої карти" виконання Мінських угод має бути затверджена главами МЗС "нормандської четвірки" до кінця листопада.

"Було доручено, щоб до кінця листопада міністри закордонних справ на свої зустрічі затвердили основу проекту "дорожньої карти", - заявив він.

"Ми дали основні напрямки, які ця "дорожня карта" має містити. Перше і головне - "дорожня карта" є документом по імплементації всіх Мінських угод, мається на увазі і угода від 5 вересня, і меморандум від 19 вересня, включно з кордоном, який є складовою частиною цього документу і затверджений постановою ВР – це лінія зіткнення. І документ від 12 лютого 2015 року як Комплекс заходів (з виконання Мінських угод)", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, переговори у "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися. Переговори тривали понад 4 години. Під час переговорів оголошувалася незапланована перерва.