МЗС вимагає у РФ припинити незаконні дії щодо примусового визнання Сенцова та Кольченка громадянами РФ

Про це йдеться в коментарі МЗС у справі незаконно утримуваних на території РФ Сенцова та Кольченка.

«Незважаючи на наявність в особових справах Олега Сенцова та Олександра Кольченка паспортів громадян України, а також офіційні заяви під час судових засідань, що вони ніколи не зверталися і не збираються звертатися до російських органів з метою оформлення російського громадянства і російських документів, оскільки є громадянами України, російська сторона не визнає українського громадянства наших співвітчизників», - йдеться в коментарі.

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МЗС України категорично відхиляє аргументацію російської сторони щодо автоматичного набуття громадянами України Сенцовим та Кольченком громадянства Російської Федерації в порядку, визначеному так званим «Договором про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів від 21 березня 2014 року», оскільки цей документ суперечить імперативним нормам загального міжнародного права та відповідно до статті 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 1969 року є нікчемним.

«Дії російської сторони щодо поширення громадянства Російської Федерації на громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, є грубим порушенням норм і принципів міжнародного гуманітарного права та зобов’язань Російської Федерації як держави-окупанта, які випливають зі статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року», - наголошують у МЗС.

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У цьому зв’язку Міністерство черговий раз звертає увагу російської сторони на Резолюцію ГА ООН A/RES/68/262 «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року, Бакинську Декларацію та Резолюції Парламентської Асамблеї ОБСЄ (28 червня – 2 липня 2014 р.) та наголошує, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму і міста Севастополь і які добровільно не подавали клопотання про набуття іноземного громадянства, є виключно громадянами України і не можуть визнаватися ні громадянами Російської Федерації, ні особами з множинним громадянством.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити незаконні дії щодо примусового визнання Сенцова та Кольченка російськими громадянами, а також забезпечити їхнє безумовне звільнення та повернення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

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У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Водночас тодішній уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму. А відмовитися від нього протягом місячного строку вони, перебуваючи у в'язниці, не мали можливості.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

Сьогодні, 21 жовтня, Росія відмовила в передачі Сенцова та Кольченка Україні.