Мін’юст ініціюватиме розширення санкцій проти Росії через Сенцова та Кольченка – Петренко
Міністерство юстиції України ініціюватиме розширення персональних санкцій проти Росії, якщо незаконно засуджені українці Олег Сенцов та Олександр Кольченко не будуть повернуті Україні.
Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.
«Російська влада вирішила не передавати політичних в’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка Україні, й продовжує тримати наших хлопців у заручниках. Відповідні офіційні відмови на наші запити про повернення українців надійшли сьогодні», - нагадав він.
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«Цинізму нинішньої Росії немає меж. Своє рішення там обґрунтували тим, що хлопці нібито є російськими громадянами. Хоча, саме проти російської окупації Криму протестували Сенцов і Кольченко. Саме за ці протести Кремль запроторив їх у в’язницю», - заявив міністр.
За словами Петренка, Україна ніколи не залишить своїх громадян один на один з «ворожою репресивною машиною».
«Повернення хлопців до України – це обов’язкова умова подальшого діалогу. Якщо російська сторона не зробить цього і продовжить знущання над політв’язнями, я ініціюватиму розширення персональних санкцій проти причетних до цього російських чиновників. Більше того, такі кроки з боку агресора підтверджують, що Росії не місце серед демократичних країн у Парламентській Асамблеї Ради Європи», - зауважив міністр.
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«Хочу, щоб хлопцям передали, що ми продовжимо боротися за них. Я особисто займатимусь всіма питаннями, які стосуються можливості визволення Сенцова та Кольченко, у міжнародні організаціях та судових органах. Зараз вже напрацьовується план дій, який я представлю пізніше. Ми примусимо Кремль визнати їх українське громадянство», - підкреслив Петренко.
Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.
У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.
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Водночас тодішній уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму. А відмовитися від нього протягом місячного строку вони, перебуваючи у в'язниці, не мали можливості.
Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.
Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.
21 жовтня, Росія відмовила в передачі Сенцова та Кольченка Україні.