Мін’юст ініціюватиме розширення санкцій проти Росії через Сенцова та Кольченка – Петренко

Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

«Російська влада вирішила не передавати політичних в’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка Україні, й продовжує тримати наших хлопців у заручниках. Відповідні офіційні відмови на наші запити про повернення українців надійшли сьогодні», - нагадав він.

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«Цинізму нинішньої Росії немає меж. Своє рішення там обґрунтували тим, що хлопці нібито є російськими громадянами. Хоча, саме проти російської окупації Криму протестували Сенцов і Кольченко. Саме за ці протести Кремль запроторив їх у в’язницю», - заявив міністр.

За словами Петренка, Україна ніколи не залишить своїх громадян один на один з «ворожою репресивною машиною».

«Повернення хлопців до України – це обов’язкова умова подальшого діалогу. Якщо російська сторона не зробить цього і продовжить знущання над політв’язнями, я ініціюватиму розширення персональних санкцій проти причетних до цього російських чиновників. Більше того, такі кроки з боку агресора підтверджують, що Росії не місце серед демократичних країн у Парламентській Асамблеї Ради Європи», - зауважив міністр.

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«Хочу, щоб хлопцям передали, що ми продовжимо боротися за них. Я особисто займатимусь всіма питаннями, які стосуються можливості визволення Сенцова та Кольченко, у міжнародні організаціях та судових органах. Зараз вже напрацьовується план дій, який я представлю пізніше. Ми примусимо Кремль визнати їх українське громадянство», - підкреслив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

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Водночас тодішній уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму. А відмовитися від нього протягом місячного строку вони, перебуваючи у в'язниці, не мали можливості.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

21 жовтня, Росія відмовила в передачі Сенцова та Кольченка Україні.