Віхи тижня: антикризовий Хеловін, непотоплюваність Тимошенко і відкладені вибори

В атмосфері глибокої недовіри парламент прийняв таки антикризовий закон на основі президентських пропозицій. Арсеній Яценюк продовжує займати спікерське крісло, а Юлія Тимошенко запевнила, що не збирається залишати прем`єрське крісло. Курс гривні стабілізовано, але світла в тунелі масштабної кризи досі не видно.

Політичне життя в Україні все більше нагадує паскудний роман, написаний групою літературних негрів, - жодної інтриги, суцільні банальності і передбачені ходи. У країні відчувається дефіцит осіб з яскравими, неординарними уміннями. Зовсім недавно можна було констатувати, що наші політики відірвалися від потреб співгромадян, сьогодні ж ми бачимо, як більшість слуг народу термін «антикризовий менеджер» сприймають як ярлик неприємної властивості.

Законодавці після тривалої боротьби прийняли таки створений на основі президентських ініціатив законопроект. Процедура розгляду нормативного акту, який представники влади оцінюють як виключно важливий, нагадувала політичний Хеловін - в процесі обговорення раз у раз вилазила всяка нечисть. Фракціям НУ-НС і БЮТ вже вкторе для результативного голосування знадобилася допомога Блоку Литвина. Цьому безумовно пораділи аграрії, які одержали необхідні в непростих умовах послаблення. Та й підвищення гарантованої компенсації по депозитах до 150 тисяч гривень душу окремих вкладників зігріло. На закладені при народженні проблеми з наповнюваністю Стабілізаційного фонду намагаються не звертати уваги, щоб не затьмарювати свято першої перемоги над кризою.

Законодавцям і президентові стала в пригоді відома гнучкість і уміння знаходити компроміси у виконанні Арсенія Яценюка. Хоча молодого спікера періодично закликають розлучитися чимшвидше з кріслом, він явно не поспішає перебиратися на задні місця глядацької зали. Мабуть, Арсенієві Петровичу до душі статус «свого серед чужих, чужого серед своїх», а там, дивись, і політичні дивіденди намалюються.

Юлія Тимошенко на час обговорення антикризових ініціатив стала справжнім втіленням ангела: і урядовий законопроект на користь президентського зняла, і випади проти Ющенка на якийсь час припинила. Навіть побачила можливість для відновлення коаліції за підсумками голосування за антикризовий закон. Не забула Тимошенко, звичайно, на всю країну пригрозити націоналізацією підприємствам, що звільняють співробітників, але це швидше для красного слівця. На жаль, таких фабрик і заводів в Україні може стати настільки багато, що гроші на їх викуп у держави не вистачить.

Злі язики стверджують, що гасло «Я у відставку не піду», написане на прем`єрському штандарті леді Ю, замажеться практично відразу після підписання контракту про постачання газу до України в 2009 році. Мовляв, отримання лише незначного підвищення ціни в порівнянні з минулим роком стане останнім штрихом до портрета Юлії Тимошенко - кандидата в президенти.

Вікторові Ющенку, який останнім часом міряється рейтингами з Петром Симоненком в боротьбі за третє місце, подібний варіант розвитку подій не до душі. Президент не забуває критикувати уряд за кожної слушної нагоди, а високопоставлені співробітники Банкової і взагалі, схоже, влаштували закритий конкурс «Критикуй, а то програєш!» Одним з претендентів на перемогу в ньому буде сам Віктор Балога, який зазначив, що прем`єр «Прохіхікала економічну кризу». Чого гріха таїти - Вікторові Івановичу, який зберіг свої позиції за президентським плечем, і взагалі ні до чого дотримуватися правил етикету. Його політична кар`єра сьогодні практично нерозривно зав`язана з президентською амплітудою рейтингових коливань.

Події навколо курсу гривні примусили Віктора Ющенка пригадати банкірські здібності. До речі, його тандем з Володимиром Стельмахом був напрацьований ще в ті роки, коли Віктор Андрійович керував Нацбанком. Тоді саме на Володимира Семеновича лягав почесний обов`язок візувати непрості рішення - в такі моменти його шеф часто опинявся у від`їзді. Прийшов час платити за рахунками - і як хороший фінансист Ющенко погасив пред`явлені йому векселі. Стельмах врятований від спроб фракції БЮТ викликати його на парламентський килим для задушевної розмови про причини курсових стрибків, не названі поки банки поліпшили свій добробут, а громадянам доведеться найближчим часом орієнтуватися на цифру 6 при обміні гривні на долари і навпаки.

Втім, є й інші новини: дострокових виборів у 2008 році не буде. На 60-денну виборчу кампанію просто не залишається часу. Невідомо, чи випили за це в Кабінеті міністрів шампанського, скоріше, депутатам, які відзначилися в сутичках у судах і Центрвиборчкомі, налили по сто грам «фронтових». Святкувати перемогу «сердечники» не поспішають, оскільки чудово розуміють, що в нинішній ситуації політична кон`юнктура не дозволяє Вікторові Ющенку відмовитися від публічно заявленого прагнення добитися переобрання Верховної Ради. З середини листопада боротьба за дострокові вибори поновиться, тому майбутні начальники і відповідальні працівники обласних і національних штабів постараються відпочити наперед і про запас.

Євген Магда