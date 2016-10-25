У МЗС Японії Авакову пообіцяли допомогти з реформою поліції

Віце-міністр закордонних справ Японії Нобуо Кіші заявив, що його країна планує й надалі підтримувати реформу поліції в Україні.

Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, про це японський урядовець сказав міністру внутрішніх справ Арсену Авакову під час зустрічі в рамках офіційного візиту глави МВС України до Японії.

В той же час глава українського МВС заявив, що підтримка японського уряду дозволить вдосконалити як систему взаємодії правоохоронців з населенням, так і IT-систему. За словами Авакова це допоможе забезпечити високий рівень надання послуг громадянам.

Також сторони обговорили складні ситуації на сході України та на Курильських островах. Глава МВС України висловив готовність підтримувати Японію.

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Аваков підкреслив, що Україна і Японія мають об'єднати зусилля у боротьбі за цілісність кордонів наших держав.

Нагадаємо, що глава МВС Арсен Аваков перебуває я Японії із офіційним візитом.