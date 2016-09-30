Аваков пошкодував, що сказав про презумпцію правоти поліцейського в день трагедії у Дніпрі

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

"Можливо, я даремно заявив про презумпцію правоти поліцейського саме в цей день. Просто емоції були на піку накипіло. Про це слід було все одно сказати, але, можливо, про це треба було говорити окремо", - сказав Аваков.

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Глава МВС впевнений, що до відповідальності, яку українське суспільство дає поліцейським, потрібно дати і права.

"Суспільство найняло поліцейських. Поліцейські – слуги народу, ви їм дали роботу і попросили: "Ось ваша форма, ось ваш закон, ось ваші обов'язки, ось ваша зброя – служіть"... Але до відповідальності, яку ми даємо поліцейським, потрібно дати і права", - сказав Аваков.

Нагадаємо, як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook, Міністерство внутрішніх справ запропонує Верховній Раді законопроект про "презумпцію правоти поліцейського".

«Імператив презумпції правоти поліцейського має стати соціальною нормою! Спочатку підкорись поліцейському - потім оскаржуй! І справа тут не в необхідних до ухвалення законодавчих змін, що відповідають досвіду розвинених світових демократій. Річ у тім, щоб суспільство прийняло це правило – як необхідне правило для власної безпеки, як своє! Це обмеження громадянських свобод? Ні! Це правило безпеки – через процедуру порядку лише на дуже короткий час, який відтерміновує права громадянина на оскарження дій поліцейського. Це висока відповідальність і високі права для поліції? Так! Але іншого шляху немає. Поліція, яка змінюється і реформується, повинна і отримуватиме більше прав і більше довіри суспільства», - написав міністр і зазначив, що іншого шляху побудови ефективної правоохоронної системи немає.