Що думає депутат Добряк про банду «Добряки», або Як Табачник возить через кордон свою «гармошку»

Цікава PR-історія розгортається перед українським суспільством – повчально-кримінальна. Вона розпочалася 31 жовтня, коли Президент на засіданні РНБО заявив про причетність народних депутатів до організованих злочинних угруповань, що займаються контрабандою. «За наявними даними, сприяння в діяльності організованих злочинних угруповань надається деякими народними депутатами України», – сказав Віктор Ющенко. Зокрема, за його словами, відповідно до даних СБУ, в Україні діє група «Добряки», діяльність якої координують депутати від “такої-то фракції” разом з представниками податкової адміністрації. Також Президент назвав групи «Вороб’ї», «Хромого», яку, за словами Ющенка, координує депутат від однієї з «вічних партій», групу «Брокард» (докладніше дивіться посилання 1 та посилання 2 ).

А в.о. голови СБУ взагалі зробив ще одне уточнення. Що оця група “Вороб’ї” взагалі замикається на одному з очільників профільного комітету. Підсумувавши всі гіпотези, недоговорені фрази та натяки, журналісти вивели прізвища двох народних депутатів України, яких непрямо звинувачують у кришуванні контрабанди. Ігор Калетник – представник “вічної (комуністичної) фракції” та Євген Добряк – скромний нейрохірург з БЮТ, який нібито нелегально постачає в Україну медапаратуру. На згаданому засіданні в останній день жовтня Президент закликав СБУ та Генеральну прокуратуру розслідувати причетність депутатів до діяльності цих злочинних угруповань і довести ці справи до кінця, щоб була можливість поінформувати про це суспільство.

Але депутати не змусили себе чекати. Вони випередили будь-яке продовження звинувачень і влаштували відкрите для преси засідання комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Засідання було обставлене з гумором, а на самому комітеті лунали цифри та звинувачення куди більш змістовні, ніж “корупційний фактаж”, що фігурував на РНБО.

Перед початком засідання сам оборонець Геннадій Москаль пошепки, але таки голосно жалівся, як його замучили суди з цим паспортом Жванії і що той паспорт уже золотий. Потім він зацікавлено запитував у кожного: а що ти через кордон возиш? Побачивши Яна Табачника, запитав і його: кажуть, що ти возиш свою гармошку через кордон?

Вів засідання голова комітету, представник “вічної фракції” названий вище Ігор Калетник. Вів стримано, сухо, чомусь червонів. Першим розглядалося питання “Про проголошену в ЗМІ виконуючим обов’язки голови СБУ Наливайченком інформацію щодо причетності народних депутатів України – членів Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією до контрабандної діяльності організованих груп і злочинних організацій”. Пан Калетник оголосив, що першим мав на засіданні комітету виступити Валентин Наливайченко, але він захворів і попросив перенести свій виступ.

І тоді, наче за сценарієм, приготовленим для преси, за Наливайченка взявся нардеп-самоборонець Геннадій Москаль (подаємо дослівно):

“Пан Наливайченко сказав, що у присутності ЗМІ він оприлюднить прізвища всіх депутатів, причетних до контрабандних схем. Хто з СБУ явився? Шановні, не можна так. На всю державу заявити, а потім сховатися. Він ніякий не в.о, я дав два депутатських запити, аби він надав копію наказу про своє призначення. Ніхто його не призначав. Удалось довідатися, що його призначив Дріжчаний. Але Дріжчаного зараз нема на посаді. Наливайченко – самозванець, який присвоїв собі звання і роздає наліво й направо звинувачення. То в Сюзанни Станік було тридцять шість незаконних форм власності – не знайшли жодного. То Пшеничного викликали з приводу квартири... То казали, що знайдуть, хто на Говерлі державні символи України обезчестив, – нема нікого. Усі пусті заяви... Далі заявляють, усі на кораблі “Фаїна” заручники почуваються добре, мають харчування. Це я вважаю, елементарне боягузтво – наговорити й не прийти. Підвів Президента України, дав якихось кликух... Ми почали перевіряти – ніде таких злочинних угрупувань ніхто не знає, передзвонили по всіх начальниках УВС... Я мав сьогодні багато запитань до голови СБУ. Ми сьогодні зібрані з різних фракцій. Подивіться, хто тут контрабандисти? Ну як так без жодних підстав оганьбити комітет на весь світ, навіть не прийти на засідання й нікого не прислати?

Або хай покаже, хто тут кого кришує, або хай бере свої речі й іде зі служби. Та він не Наливайченко, він “заливайченко”, бо заливає так, що далі нікуди”.

Бютівець Євген Добряк прийшов на засідання комітету. Він сяяв усмішками, коли йшлося про банду “добряків”, потім узяв слово і сказав, що Президент безпідставно замахнувся на його чесне ім’я, і пішов геть. Журналістам не дався.

Добряк – людина не публічна. Інтернет про нього пише , що він - бізнес-партнер Олександра Тимошенка (того, що чоловік Юлії Володимирівни). Пишуть, що з Тимошенком у 2006 році Добряк заснував фірму «Проект А». Він лікар-нейрохірург, на час обрання в депутати – асистент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Інституту екології та медицини. З Тимошенко він уже п’ять років, до обрання в депутати входив до президії політичної ради «Батьківщина». А перший раз у парламент Добряк намагався потрапити 2002 року за списками Блоку «Жінки за майбутнє дітей», який був створений в піку «Жінкам за майбутнє» – партії, яку підтримувала дружина Президента Кучми Людмила.

Деякі видання з посиланням на власні джерела пишуть про незаконний імпорт медичного обладнання, яким нібито займається згаданий депутат.

Пишуть у пресі й те, що прізвище ще одного “фігуранта обвинувачення”, голови комітету Ігоря Калетника на митниці знають усі. Преса повідомляла, що у ватажка затриманої нещодавно бандитської групи, яка використовувала форму спецпідрозділу СБУ «Альфа», правоохоронці знайшли посвідчення радника голови парламентського Комітету боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

Також писали, що, очолюючи свого часу Одеську митницю, пан Калетник увіз в Україну стільки зубних щіток, що можна було почистити зуби всій планеті.

У відповідь на звинувачення Президента депутати написали главі держави відкритий лист. У листі шістнадцять пунктів – фактично шістнадцять розлогих, раніше викладених у депутатських запитах, прикладах про зловживання своїм становищем державних службовців, у тому числі губернаторів, голів районних адміністрацій. Докладно описані корупційні схеми на митницях.

Очевидно, якби Президент та його служби уважно аналізували депутатські запити, то знайшли б значно більше прикладів корупційних схем.

Наступним поворотом цього сюжету, за логікою, має стати спізніла відповідь Валентина Наливайченка, який пообіцяв оприлюднити все, що знає про народних депутатів, причетних до контрабанди.

Маша Міщенко