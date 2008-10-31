Злочинці сидять у комітеті ВР з боротьби з оргзлочинністю і корупцією - СБУ

Виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО дав зрозуміти, що народні депутати, причетні до діяльності організованих злочинних угрупувань, які займаються контрабандою, входять до складу парламентського Комітету з питань з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що до складу злочинних угрупувань, які займаються контрабандою, входять і правоохоронці, і митники, і що «найгірше - політичне сприяння і владне сприяння здійснюються у стінах ВР».

Він повідомив, що стосовно цих угрупувань Президентові були надані детальні звіти, і оскільки до їхньої діяльності причетні народні депутати, то процедура притягнення їх до відповідальності є ускладненою.

При цьому керівник СБУ зауважив, що одне з рішень РНБО саме стосується того, щоб ініціювати зміни до закону і суттєво обмежити імунітет народних депутатів - аж до повного його зняття, щоб надати правоохоронцям можливість притягувати до кримінальної відповідальності тих людей, які проходять у справах як організатори контрабандної діяльності.

Він ще раз зазначив, що СБУ добре відомо, які саме депутати причетні до діяльності груп «Воробьи», «Добряки» та інших. Зокрема, стосовно групи «Воробьи» все «сходиться прямо на Комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Разом із тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО запропонував провести відкрите засідання цього комітету за участі представників ЗМІ, зазначивши, що можливо самі депутати, причетні до цих груп, зізнаються.

Відповідаючи на уточнюючі питання журналістів, за яких обставин можуть бути названі прізвища депутатів, В.НАЛИВАЙЧЕНКО знову наголосив, що для цього потрібно закінчити розслідування відповідних кримінальних справ і отримати рішення суду.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також вкотре зазначив, що СБУ стоїть поза політикою і не хоче наражатися на звинувачення у ведені політичної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав правоохоронні органи розслідувати діяльність контрабандних угруповань, у координації яких підозрюються народні депутати. За його словами, відповідно до довідки СБУ, в Україні діє група «Добряки», її діяльність координують депутати від такої-то фракції разом з представниками податкової адміністрації. Також Президент назвав групи «Воробьи», «Хромого», яку, за словами В.ЮЩЕНКА, координує депутат від однієї з «вічних партій», групу «Брокард».