Чверть квартири, дачний будинок та годинник Rolex – Матіос заповнив е-декларацію

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заповнив декларацію у Єдиному державному реєстрі електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Згідно із декларацією, Матіос володіє 2 земельними ділянками, дачним будинком та авто "Шевроле Лачетті" 2005 року випуску, а його дружина – двома квартирами, офісом, гаражем, а також має ЗІЛ та автомобіль Nissan X-trail.

Зокрема, на головного військового прокурора оформлені земельні ділянки: одна – у Києві загальною площею 606 кв. м, ще одна – у Нижчій Дубечні (Вишгородський район, Київська область) площею 965 кв. м. Також у його власності є дачний будинок у Києві площею 182,6 кв. м.

Крім того, Матіос володіє 25% від квартири в Києві площею 100,90 кв. м. Родина головного військового прокурора орендує будинок у Козині (Обухівський район, Київська область ) площею 518,60 кв. м. та земельну ділянку площею 3100 кв. м.

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Також Матіос має 4 наручних годинники: Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet і Rolex.

В той же час у дружини Матіоса Ірини Барах, згідно з декларацією, є земельна ділянка у Липівці (Макарівський район, Київська область) загальною площею 138 480 кв. м та дві квартири – у Херсоні площею 82,5 кв. м та Києві у 131 кв. м. Поміж тим, дружина головного військового прокурора також має офіс у Херсоні площею 115,2кв. м. та гараж у Києві - 18,60 кв. м.

Крім того Ірині Барах також належать: два спальних гарнітури, комплект меблів для робочого кабінету, комплект для їдальні, два комплекти меблів для вітальні. Також у її власності є колекція статуеток Meissen та фарфорових статуеток Lladro, годинники Franck Muller і Chopard, шуба з соболя Valentino і шуба з хутра норки Fendi, каблучка Cartier.

Що ж стосується авто, то у власності дружини Анатолія Матіоса є автомобіль ЗІЛ 1992 року випуску та причіп контейнеровоза МКЛ 1985 року випуску, а також легковий автомобіль Nissan X-trail 2008 року випуску.

Дружина Матіоса володіє 90% акцій в СТОВ "Таврійська перспектива", 100% в ПП "Поліекспо" і ТОВ "Ампір". Також вона є кінцевим бенефіціаром зернопереробному підприємстві "Зерно Таврії", "Сан і Сан Маріуполь ЛТД", юридичної компанії "Авеллум Легас", компанії з управління активами "ПРОФІТ-АКТИВ".

Що ж стосується грошових активів, то головний військовий прокурор отримав у 2015 році 410 тис. 877 грн зарплати, 710 грн відсотків у банку "Хрещатик" та подарунок від дружини на суму 432 тис. грн. Який саме подарунок, в декларації не вказано.

Головний військовий прокурор задекларував на рахунку в банку "Хрещатик" 81 557 грн, а також 150 тис. грн і 20 тис. фунтів готівкою

На рахунках у банку дружина Матіоса має 840 096 тис. грн, 259 348 доларів та 10503 євро. Готівкою – 25 тис. євро, 525 тис. доларів і 10 тис. англійських фунтів.

Раніше в Єдиному державному реєстрі з’явилася декларація спікера Верховної Ради Андрія Парубія, в якій він задекларував 3 квартири, будинок, земельну ділянку та два авто. Згідно із документом, голова парламенту має у своїй власності автомобіль Suzuki SX4 2013 року, втім не володіє жодним нерухомим майном. Парубій у Києві мешкає в готелі площею 50 кв. м.

«Більшу частину року проживаю в Києві, в готелі Київ. Відповідно і задекларував цей готельний номер на 50 м2. І не раз запрошував журналістів у цей готельний номер на інтерв’ю», - написав Парубій у Facebook.