Номер у готелі та будиночок в селі – Парубій заповнив е-декларацію

В Єдиному державному реєстрі з’явилася декларація спікера Верховної Ради Андрія Парубія, в якій він задекларував 3 квартири, будинок, земельну ділянку та два авто.

Згідно із документом, голова парламенту має у своїй власності автомобіль Suzuki SX4 2013 року, втім не володіє жодним нерухомим майном. Парубій у Києві мешкає в готелі площею 50 кв. м.

«Більшу частину року проживаю в Києві, в готелі Київ. Відповідно і задекларував цей готельний номер на 50 м2. І не раз запрошував журналістів у цей готельний номер на інтерв’ю», - написав Парубій у Facebook.

Читайте такожГройсман задекларував майже півтора мільйона доходів за 2015 рік

При цьому, дружина спікера Ради має у свої власності квартиру у Львові площею 21,60 кв. м., земельну ділянку у 1130 кв. м. та житловий будинок площею 32 кв. м. у Львівській області, а також у власності дружини Парубія автівка Peugeot 508 2014 року. Крім того, спікер навіть поділився фото будиночка, якийм володіє його родина на сторінці у Facebook.

Втім, спікер Ради також зареєстрував у своїй декларації квартири площею 41,58 кв. м. та 142,6 кв.м. Однак, останнє житло знаходиться у користуванні Парубія, його дружини та доньки. Однак, хто є власником квартири – в декларації не вказано.

Що ж стосується заощаджень, то спікер парламенту задекларував 225 тис. гривень та 28,5 тис. доларів.

Пізніше, Парубій на своїй сторінці у Facebook зазначив, що квартира у 142,6 кв. м. є власністю його батька та брата, а житло площею 41, 58 кв. м. вказана в декларації тому, що спікер там «формально зареєстрований», однак не має права власності на нерухомість та не проживає там.