Каддафі палить вогнище на Банковій (фоторепортаж)
Лідеру Лівійської Джамагирії, який перебуває в Україні з державним візитом, розбили намет у дворі Секретаріату Президента...
Лідеру Лівійської Джамагирії Муаммар КАДДАФІ, який перебуває в Україні з державним візитом, розбили намет у дворі Секретаріату Президента. У ньому він приймає українських високопосадовців.
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Забаганки лівійського лідера відомі всьому світу. Під час візиту до Росії КАДДАФІ теж розбили наметна території Кремля.
Ще одна "фішка": високого гостя охороняють винятково жінки.
Кажуть, що охорону підбирає сам КАДДАФІ і що це мають бути лише незаймані дівчата, позаяк у них ніби-то посилене інтуїтивне відчуття небезпеки.
Фото Олександра Прокопенка, Анастасії Сироткіної, Сергія Світлицького/ УНІАН
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