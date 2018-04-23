Каддафі палить вогнище на Банковій (фоторепортаж)

Лідеру Лівійської Джамагирії Муаммар КАДДАФІ, який перебуває в Україні з державним візитом, розбили намет у дворі Секретаріату Президента. У ньому він приймає українських високопосадовців.

Забаганки лівійського лідера відомі всьому світу. Під час візиту до Росії КАДДАФІ теж розбили наметна території Кремля.

Ще одна "фішка": високого гостя охороняють винятково жінки.

Кажуть, що охорону підбирає сам КАДДАФІ і що це мають бути лише незаймані дівчата, позаяк у них ніби-то посилене інтуїтивне відчуття небезпеки.

Фото Олександра Прокопенка, Анастасії Сироткіної, Сергія Світлицького/ УНІАН