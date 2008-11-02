Каддафі живе в наметі на території Кремля

Лідер лівійської революції Муамар Каддафі прийняв в своєму бедуїнському наметі, розташованому на час візиту до Росії в Тайницькому парку Кремля, прем`єр-міністра Володимира Путіна і французьку співачку Мірей Матьє, повідомляє РІА "Новости".

Каддафі дуже сподобався концерт Матьє, який вони з Путіним відвідали раніше у суботу. Після концерту лідер революції розчулився і запросив російського прем`єра і знамениту француженку до себе в гості до шатра.

"Вперше в історії ви поставили свій намет у Кремлі. Це свідчить про те, що ми стаємо дедалі ближчі одне до одного", - сказав Путін, перебуваючи в гостях у Кадаффі в бедуїнському наметі.

"Мірей, я думаю, теж не бувала в наметі бедуїнському", - сказав Путін.

Завжди усміхнена співачка дещо була шокована тим, що відбувається, але при цьому розповіла, що "можна загадати бажання, якщо кудись вперше потрапляєш".

Тим часом лівійський лідер зазначив, що йому дуже радісно приймати в Москві в бедуїнському наметі таких гостей.

"Особливо радий, що відбувається все це тут, на території Московського Кремля, в бедуїнському наметі, в центрі російської столиці", - додав Каддафі.

Розмова відбувалась у шатрі, обтягнутому зеленою тканиною з малюнками верблюда та пальм під бій курантів.

До шатра веде килимова доріжка, перед якою лівійські гості розпалили багаття в мангалові. Обстановка в наметі відносно скромна: у ній є кілька крісел і диванчиків, а також плазмовий телевізор, який під час розмови Каддафі з Путіним і Матье без звуку транслював сюжет лівійського каналу про переговори президента РФ Дмитра Медведєва і лідера лівійської революції.

Під час зарубіжних візитів Муамар Каддафі воліє, по можливості, зупинятися не в гостьових палацах і апартаментах, а в своєму бедуїнському наметі. Під час поїздки до Брюсселя в квітні 2004 року, його намет був встановлений в парку, що оточує урядовий замок Валь Дюшес, а впродовж візиту до Франції в грудні 2007 року - намет Каддафі встановили по сусідству з палацом Маріньї напроти Єлісейського палацу.