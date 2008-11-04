Каддафі у Києві зустріли 21 залпом

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора Ющенка та Лідера Лівійської Джамагирії Муаммара Каддафі. Глава Української держави зустрів лівійського лідера на площі перед Секретаріатом Президента, повідомляє прес-служба Президента.

Військовий оркестр виконав Гімни України та Лівії, пролунав традиційний для візитів зі статусом державних Салют націй – 21 артилерійський залп, який за старовинною традицією символізує дружність намірів сторін. Лідери країн обійшли стрій воїнів Почесної варти.

Церемонія завершилася взаємним представленням офіційних делегацій України та Лівії.

У складі української делегації: Секретар РНБОУ Раїса Богатирьова, Глава Секретаріату Президента України Віктор Балога, Міністр закордонних справ Володимир Огризко, Міністр оборони Юрій Єхануров, Міністр промислової політики Володимир Новицький, заступник Глави Секретаріату Президента Андрій Гончарук, Голова Державної податкової адміністрації Сергій Буряк, Голова НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина, Генеральний директор ДП «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук.

Після цього в Будинку Городецького розпочалася зустріч В. Ющенка з М. Каддафі у форматі «віч-на-віч».

Після завершення зустрічі під головуванням В. Ющенка та М. Каддафі розпочнуться українсько-лівійські переговори у розширеному складі, що завершаться церемонією підписання офіційних документів. Планується, що будуть підписані Угода про уникнення подвійного оподаткування та Меморандум про взаєморозуміння в галузі метрології і сертифікації.

Після цього Президент України та Лідер Лівійської Джамагирії зроблять заяви та поспілкуються з представниками ЗМІ.

4-6 листопада лідер Великої Вересневої революції Муаммар Каддафі перебуває в Україні з державним візитом.