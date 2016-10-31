Парубій підписав постанову про підвищення зарплат нардепам, щоб її скасувати

Відповідна інформація з'явилася ввечері на сайті ВР, передає ТСН.

При цьому, сьогодні вдень Парубій запевняв, що керівники фракцій виступають за скасування підвищення зарплат депутатам.

"Сьогодні ми зустрілися з керівниками фракцій. Дійшли згоди, що постанову про підвищення зарплати депутатам потрібно змінити. Так, постанова про підвищення зарплати була невірною. Але ми показуємо, що вміємо визнавати помилки і швидко реагувати", - повідомив він.

Читайте такожУ Раді зареєстрували проект постанови про скасування підвищення зарплат нардепам

Своєю чергою лідер фракції "Народний Фронт" Максим Бурбак заявив, що це питання буде голосуватися у вівторок, 1 листопада.

Згодом, Андрій Парубій пояснив, що підписання постанови про підвищення зарплатні нардепам було вимушеним юридичним кроком, передає Українська правда.

"Я не мав змоги внести навіть постанову про зміну цієї старої постанови, поки не підписав її. Тепер, коли вона підписана, я одразу ж зареєстрував нову постанову, якою пункти 3 і 4 про підняття заробітної плати депутатам просто виключаються", - розповів Парубій.

Спікер пояснив, що понеділок був останнім днем, коли можна було зареєструвати проект змін, і вже у вівторок депутати за них проголосують.

"Лише коли я отримав підписи і згоду лідерів усіх, наголошую усіх, фракцій і груп, я сів підписав стару постанову й одразу ж зареєстрував нову, яка скасує підвищення зарплат. Лідери фракцій запевнили мене, що у вівторок Рада за цю нову постанову проголосує і питання буде зняте", - розповів Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову «Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2017 рік».

Цією постановою було прийнято проект бюджету на 2017 рік у першому читанні, а також прийнято рішення підвищити зарплату народним депутатам у 2-2,5 рази – до більш ніж 40 тис. грн.

25 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав рішення депутатів збільшити свої заробітні плати щонайменше удвічі помилкою, яку треба негайно виправити.

При цьому Гройсман нагадав, що виконати рішення парламенту неможливо, оскільки в бюджеті 2016 року і в проекті бюджету на 2017 рік коштів на підвищення зарплат депутатам немає.

Сьогодні, 31 жовтня, Парубій висловив сподівання, що завтра парламент скасує положення постанови щодо підвищення зарплат депутатам до майже 40 тис. грн.