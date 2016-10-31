Підвищення зарплат депутатам скасовується, це було помилкою - Парубій

У Верховній Раді лідери фракцій домовились скасувати підвищення заробітної плати для народних депутатів. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, пише «Радіо Свобода».

За його словами, на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів парламенту, відповідний проект постанови внесуть на розгляд депутатів на ранковому засіданні 1 листопада.

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«Готується постанова з підписами керівників фракції... щоб завтра ми змогли її розглянути і на бюджетному комітеті. Я говорив із головою бюджетного комітету – вони готові це питання розглянути… Таке рішення є спільним, воно підтримане всіма керівниками фракцій... Завтра о 12-й годині, я майже переконаний, ми зможемо винести постанову зі змінами до чинної постанови і врегулювати цю ситуацію», – заявив він.

Спікер парламенту також додав, що рішення щодо підвищення зарплатні нардепам було помилковим.

Раніше Верховна Рада майже удвічі збільшила посадові оклади народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому напередодні Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік". Документ в цілому підтримало 230 народних депутатів.

Виходячи із документу, посадовий оклад голови Верховної ради Андрія Парубія збільшиться до 30 мінімільних заробітних плат (мінімальна зарплата в Україні становить 1450 гривень – ред.) - до 43,5 тисячі гривень, заступника голови Ірини Геращенко - до 28 окладів - до 40,6 тисячі гривень.