ГПУ перевірить сплату податків нардепами, які задекларували більше $100 тисяч готівки

ГПУ перевірить сплату податків нардепами із готівкових коштів, які задекларували більше 100 тисяч доларів готівки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він зазначив, що дуже важливо розділити всіх чиновників на дві принципово різні категорії – тих, які задекларували статки і сплатили податки, і тих, які податки не сплатили.

«Ми будемо аналізувати декларації половини народних депутатів України, які задекларували готівку понад 100 тис. доларів. Цей аналіз буде складатись із нашого звернення до Державної фіскальної служби з вимогою надати інформацію про сплачені податки, які можуть свідчити про легальність цих коштів, або несплачені податки, які будуть свідчити про нелегальність такої готівки. Відповідно, народні обранці можуть підпасти або не підпасти під дію статті 212 Кримінального кодексу – ухиляння від податків, якою передбачені різні санкції», – заявив генпрокурор.

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За його словами, якщо йдеться про ухилення від податків у розмірі від 665 тис. грн – це є злочином невеликої тяжкості, за яким передбачено строк давності 2 роки; більш ніж 1,995 млн грн – це злочин середньої тяжкості зі строком давності 2 роки; якщо ж ухилення в особливо великих розмірах – 3,325 млн грн – це тяжкий злочин зі строком давності 10 років.

«З огляду на ці кваліфікації, ті, хто ухилявся від податків, можуть отримати покарання від 2 до 15 років тюремного ув’язнення. Відповідно, половина народних депутатів, які задекларували значні обсяги готівки, будуть перевірені нами разом із ДФС на сплату з них податків, і далі нами буде визначатися можливість або неможливість відкриття кримінального провадження», – наголосив Луценко.

Нагадаємо, до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати подали 413 електронних декларацій, урядовці – 79.

"На першому етапі декларування станом на 24-ту годину 30 жовтня 2016 року зареєстровано в системі користувачів більш як 115 тисяч. До реєстру декларацій за 2015 рік подано більше 103 тисяч (декларацій), - повідомив заступник голови Національного агентства України з питань запобігання корупції Руслан Радецький. Зокрема, за його словами, мова, в тому числі, йде про виправлені декларації у кількості 11 тис. 700, народні депутати подали 413 декларацій, державні службовців категорій "А" і "Б" подали 92 тис. 709 декларацій, представники органів місцевого самоврядування - 30 тис. 422, судді - 734, прокурори - 877, слідчі – 852. Представники Кабінету міністрів України подали 79 декларацій.