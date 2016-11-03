Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Вищу раду правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 232 народних депутатів із 326, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що Вища рада правосуддя (ВРП) є колегіальним, незалежним конституційним органом суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Вища рада правосуддя є юридичною особою, видатки на її утримання визначаються окремим рядком у державному бюджеті України.

Встановлюється, що Вища рада правосуддя, зокрема, вносить подання про призначення судді на посаду; ухвалює рішення про звільнення судді з посади; надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом.

Подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом вноситься на розгляд ВРП генеральним прокурором або його заступником.

Серед іншого, ВРП утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів та ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Також Вища рада правосуддя бере участь у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів та установ системи правосуддя; призначає на посаду та звільняє з посади голову Державної судової адміністрації України, його заступників.

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До складу Вищої ради правосуддя входить 21 член, з яких 10 обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, 2 призначає президент України, 2 обирає Верховна Рада, 2 обирає з'їзд адвокатів України, 2 обирає всеукраїнська конференція прокурорів, ще 2 обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного суду входить до складу ВРП за посадою.

Рада правосуддя є повноважною за умови обрання (призначення) на посаду щонайменше 15 членів, серед яких більшість становлять судді (включаючи суддів у відставці), та складення ними присяги.

Члени Вищої ради правосуддя обираються (призначаються) строком на 4 роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена ВРП два строки поспіль. Голова Ради обирається з її членів таємним голосуванням строком на 2 роки.

На посаду члена ВРП може бути обраний (призначений) громадянин України, не молодший 35 років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менш як 15 років, є визнаним фахівцем у сфері права, має бездоганну професійну репутацію та відповідає критерію політичної нейтральності.

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Крім того, член ВРП має відповідати критерію політичної нейтральності. Зокрема, не може бути членом ВРП особа, яка на день обрання (призначення) або протягом 3 років, які передують цьому дню, була членом або обіймала посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності; була кандидатом або була обраною на виборну посаду в органі державної влади (крім судової) чи органі місцевого самоврядування, мала представницький мандат; брала участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Також, зокрема, член ВРП не має права поєднувати свою посаду зі статусом народного депутата України чи підприємницькою діяльністю.

Розмір винагороди члена ВРП встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного суду з коефіцієнтом 1,5, а члена ВРП, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного суду з коефіцієнтом 1,5.

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Серед іншого, проектом закону визначається, що при ВРП діє Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, яка є колегіальним органом. Для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів Вища рада правосуддя утворює Дисциплінарні палати з числа членів ВРП.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 23 вересня вніс на розгляд Верховної Ради проект закону №5180 про Вищу раду правосуддя.

Завданням цього закону є імплементація змін до Конституції щодо правосуддя, які набули чинності 30 вересня 2016 року, в частині функціонування нового конституційного органу – Вищої ради правосуддя.

Експерти ОБСЄ позитивно оцінили президентський законопроект про Вищу раду правосуддя.