В Україні сьогодні стартувала судова реформа

Згідно із ними, тепер створювати й ліквідовувати судові установи замість президента буде парламент. Вищі спеціалізовані суди скасують, однак залишать Верховний - всіх його суддів наберуть заново, йдеться у сюжеті ТСН.

Служителям Феміди також піднімуть зарплати, а недоторканність - обмежать. Втім, це стосуватиметься лише криміналу, наприклад, хабаря чи ДТП, а не ухвалених рішень.

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Вищу раду юстиції замінить Вища рада правосуддя. Саме вона даватиме згоду на затримання, арешт та звільнення служителів Феміди. А серед ймовірних причин для звільнення зникне "порушення присяги".

Саме із таким формулюванням до початку судової реформи напередодні Верховна Рада за поданням Вищої ради юстиції встигла звільнити 29 суддів, зокрема, й тих, які кидали за грати майданівців.