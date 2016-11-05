НАБУ почало перевірки е-декларацій на предмет корупції у вищих ешелонах влади - Ситник

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив під час відкритої дискусії на тему: «Особливості діяльності НАБУ та міжнародний досвід боротьби з корупцією».

"НАБУ буде перевіряти ці декларації також у випадках, коли ми будемо вважати, що виконуємо функцію запобігання корупції у вищих ешелонах влади", - заявив Ситник.

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"Якщо будуть якісь заяви, звернення з приводу того, що у певних деклараціях є ознаки незаконного збагачення чи внесення завідомо недостовірних даних у цю декларацію, ми буде їх перевіряти, і зараз в принципі по багатьом деклараціям ця перевірка вже запущена", - сказав Ситник.

Також він додав, що НАБУ вже почала перевірку діяльності посадовців, які задекларували великі суми готівкових коштів.

"Ми не можемо пройти осторонь «топ двадцятки» - як це було названо у засобах масової інформації – «любителів кешу». Тому ми також, в принципі, почали це перевіряти", - наголосив директор НАБУ.

За словами Ситника, що якщо під час перевірок будуть виявлені очевидні ознаки злочинів, то НАБУ відкриватиме кримінальні провадження і проводитиме розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.

За даними Громадянської мережі ОПОРА, задекларована всіма 412 народними депутатами, які на 31 жовтня подали декларації, сума грошових активів становить майже 12 млрд грн.

У Генеральній прокуратурі заявили, що перевірить, чи сплатили податки народні депутати, які задекларували по більш як 100 тис. доларів готівки.

Також ГПУ перевірить народних депутатів та інших декларантів, які мають на рахунках у банках понад 150 тис. грн, а також тих, хто має рахунки та нерухомість за кордоном.