Генерал вказав на ризики при виведенні військ РФ з Придністров'я через український "зелений коридор"

Про це розповів екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, передає "Обозреватель".

"Російські війська у Придністров'ї перебувають у нас на кордоні, і якщо вони будуть прибрані звідти, з південного заходу, то в цілому Україна може виграти в цьому. Все питання в тому, яким чином здійснити це виведення", - сказав генерал.

За його словами, багато чого буде залежати від організації коридору, спеціального супроводу та іншого. "Все питання в тому, як буде підготовлений і супроводжений такий коридор. Хоча у багатьох наших військовослужбовців, особливо тих, хто був під Іловайськом, може виникнути бажання влаштувати їм такий же коридор. Але це емоції", - зауважив Романенко.

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Відповідаючи на питання, як на практиці може бути здійснено виведення військ, генерал пояснив: "Можна запускати, наприклад, по сто осіб по черзі і робити відповідний супровід. Зброя окремо, військовослужбовці - окремо. Дуже важливі умови. Зброю можна запакувати і переслати окремим ешелоном".

"Нам важливо прибрати звідти 1200 російських військових, але зробити це так, щоб ризики з боку росіян не були реалізовані, тому що вірити їм ні в чому не можна", - наголосив він.

6 листопада низка молдавських ЗМІ повідомила про те, що Україна готова надати "зелений коридор" для виведення російського контингенту й озброєння з населеного пункту Кобань, розташованого на території невизнаного Придністров'я.

Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що Україна підтримує прагнення молдавського народу щодо виведення з території країни російської військової бази.