ЗМІ: Україна готова відкрити спецкоридор для виведення російських військ з Придністров'я

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила низка молдавських ЗМІ.

Зокрема, портал Deschide.MD зазначає, що це стало відомо 6 листопада під час наради в Одесі міністрів оборони України і Республіки Молдова Степана Полторака і Анатола Шалару.

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За інформацією видання, відповідаючи на запитання журналістів, молдавський міністр заявив, що озброєння, розміщене на військових складах у селі Колбасна, становить значну небезпеку як для жителів Молдови, так і для України, «не кажучи вже про населення лівобережжя Дністра».

Видання зазначає, що до кінця 2016 року буде розроблено детальний план з вивезення озброєння і виведення російських військ.

Deschide.MD наводить слова Шалару: «Разом з українським колегою ми обговорили питання створення спеціального коридору для російських військових, які перебувають у придністровському регіоні, а також для боєприпасів, що знаходяться на зберіганні в селі Колбасна. Молдавське військове відомство було офіційно повідомлено про те, що українська сторона готова підготувати спеціальний коридор для виведення російських військ і озброєння».

«Ми домовилися про зустрічі військових експертів обох країн на території України, для того, щоб обговорити низку питань технічного характеру: виїзд відповідних конвоїв з Молдови та шляхи, якими вони увійдуть на територію України, а також їх подальший маршрут територією України», - цитує ЗМІ молдавського міністра оборони.

Зазначається, що після завершення всіх експертиз і уточнення відповідних питань, буде поінформований офіс ОБСЄ, оскільки за обопільною згодою сторін ця місія повинна відбуватися під егідою ОБСЄ та ООН. До кінця поточного року планується провести ще одну офіційну зустріч для того, щоб завершити обговорення і визначитися з етапами, за якими буде проведена операція з вивезення озброєння і виведення військ РФ з придністровської території.

«Далі ми маємо намір звернутися до міжнародних організацій, аби вони вплинули на керівництво РФ і сприяли початку процесу евакуації. З нашого боку для цього будуть надані всі види допомоги і шляхи для транспортування: наземний, повітряний, морський», - заявив Шалару.

Він також наголосив, що Молдова практично не понесе ніяких витрат, виключаючи деякі види озброєнь, що стали непридатними і евакуація яких, зважаючи на їх технічний стан, небезпечна або просто неможлива.

«Але і в цьому випадку нам на допомогу прийдуть американські партнери і партнери з ОБСЄ, які погодилися надати технічні засоби та фінансування для знищення такого озброєння на спеціальних полігонах на території нашої країни», - йдеться у повідомленні.

Міністри переконані, що подібні операції допоможуть Молдові позбутися загрози самовільних вибухів озброєння, яке перебуває на військових складах ще з часів Другої світової війни.

На даний момент оперативне угруповання російських військ на території Молдови має контингент у 1200 військових, з яких 500-600 – фахові.

«Тут Російська Федерація фактично вдалася до обману, замінивши миротворців, які прибули офіційно на територію Молдови, на загони оперативного угруповання. Таки чином, була здійснена ротація військових російської сторони. Одним із джерел ротації став набір до лав військовослужбовців місцевого населення», - повідомляє портал.

У ході переговорів міністрів також обговорювалася і внутрішня політична ситуація в обох країнах. У цьому ключі Шалару попросив українську сторону оголосити лідера соціалістів Ігоря Додона небажаною персоною на території сусідньої держави.

«Заяви цієї людини є небезпечним прецедентом. У контексті визнання анексії Криму в результаті референдуму така сама ситуація може очікувати і придністровські райони Молдови, позаяк і тут мав місце такий самий референдум «щодо об'єднання з Росією», - сказав він.

У Міноборони України дану зустріч наразі не коментують, офіційні представники цього відомства в Одесі заявили УНІАН, що «інформації про це не мають».