Політолог пояснив, що чекає Україну після виборів у США

Про це розповів політолог Сергій Толстов, передає ТСН.

Якщо Трамп переможе на президентських виборах в США, йому і його команді доведеться сильно постаратися, щоб підготувати його до ролі "лідера вільного світу". Тому що наразі бути президентом Трамп абсолютно не готовий, вважає політолог, додавши, що все, що він зробив, – це передвиборча реклама та епатаж, не більше того.

Якщо акценти у внутрішній політиці Трампа більш-менш розставлені, то у зовнішній політиці йому як президенту доведеться підтвердити або намітити головні акценти у відносинах з НАТО, ЄС, Японією, Південною Кореєю, Австралією, латиноамериканськими державами, а також визначити позицію США в основних світових фінансових інститутах.

"Якщо підготовка Трампа пройде успішно, то перші два-три місяці його президентства, швидше за все, будуть досить стриманими", - розповів Толстов.

Що стосується України, то Ньют Ґінґрич, колишній спікер Палати представників, неодноразово заявляв: якщо Трамп стане президентом, Київ отримає можливість закупити зброю в США, навіть з відстрочкою оплати – якщо зможе переконати, що вона йому дійсно необхідна. Але Україна не зможе отримати американську зброю, адже будь-яке сучасне озброєння вимагає серйозної підготовки персоналу і командування певних підрозділів.

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"В іншому політичний курс Трампа буде залежати від тих угруповань Республіканської партії, на які він буде спиратися і які увійдуть до складу його адміністрації. Але про це поки рано говорити, адже потенційний склад ще не визначено", - заявив експерт.

У Клінтон, навпаки, визначеності істотно більше. Навіть став відомий її список кандидатур на посаду держсекретаря. Джо Байден, якого Клінтон найбільше хотіла бачити на чолі зовнішньополітичного відомства, вже встиг відмовився від цієї ролі, як свого часу він відмовився від висунення на посаду президента США.

Щодо Росії Клінтон буде намагатися продовжувати стримування шляхом санкцій. Але незрозуміло, яку позицію в цьому сенсі займе Європейський Союз. Багато залежить від того, чи почне Великобританія юридичний Brexit. Якщо так, то, відповідно, діалог між США і ЄС буде йти з європейською трійкою – Німеччина, Франція, Італія, тобто без Великобританії. Якщо Великобританія не розпочне цей процес, тоді будуть збережені формати, намічені при Обамі. Діалог щодо збереження санкцій проти Росії буде, очевидно, складним, тому що в 2017 році в Німеччині і у Франції пройдуть вибори.

"Клінтон не налаштована на компроміс з Путіним. І насправді невідомо, чи буде Трамп налаштований на нього. У разі перемоги Трамп може захотіти отримати уявлення про Путіна, безпосередньо зустрівшись з ним на переговорах, які можуть включати Сирію, Україну, Північну Корею, Афганістан, а також іранську ядерну програму. І якщо його радники визнають це можливим, то така зустріч може відбутися. У свою чергу, Клінтон у цьому явно не зацікавлена", - вважає політолог.

Що стосується статусу головного союзника поза межами НАТО, на що дуже сподіваються у Києві, такий статус новий президент Україні не надасть – хто б ним не став, переконаний Толстов. Перш за все, через незавершену військову фазу конфлікту на Донбасі і порушення територіальної цілісності України, оскільки це створить потенційну загрозу втягування США у конфронтацію з Росією.

Також, швидше за все, і Трамп, і Клінтон підтвердять прихильність Мінським угодам. У першу чергу тому, що Мінські угоди підтверджені відповідною резолюцією Ради безпеки ООН. Крім того, вони є досить аморфним документом, який може трактуватися сторонами по-різному. А на цьому етапі позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що забезпечення безпеки, припинення військових дій – неодмінні умови реалізації Мінських угод. Посол США в ОБСЄ Деніел Беєр цю позицію вже кілька разів повторював. Так що, ймовірно, що вона збережеться і за Трампа, й за Клінтон.