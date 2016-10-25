США мають можливість посилити санкції в разі відновлення повномасштабного вторгнення РФ в Україну – Держдеп

Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

Як заявив координатор держдепартаменту, Сполучені Штати хочуть бачити, щоби Мінські угоди були виконані.

«Ми зосереджуємо нашу увагу в цьому напряму. Ми збираємось активізувати наші зусилля в найближчі тижні та місяці цієї осені. Ми хотіли б бачити прогрес, який є можливим», – заявив Фрід.

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«Ми та європейці дуже тісно координували зусилля в питаннях санкцій, і ми так само робили в рамках «Великої сімки». Це був успішний процес, і він унікальний. Це вперше, коли ми маємо настільки злагоджений режим санкцій, розроблений із європейцями заздалегідь. Це надзвичайне досягнення. Ми маємо можливість посилення санкцій, і ми обговорювали це з європейцями, ми всі знаємо, що ми робитимемо», – наголосив Фрід.

Також він сказав, що «якщо трапиться найгірше – повномасштабне вторгнення, або якщо відновиться вторгнення, ми не будемо розпочинати з нуля».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні посол США в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Дуглас Лют заявив, що Європейський Союз повинен приєднатися до США і продовжувати санкції щодо Росії до повного виконання Мінських домовленостей.