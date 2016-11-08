"Буду в сесійній залі": Новинський обіцяє голосувати в Раді щодо свого питання

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після прибуття в аеропорт «Бориспіль».

«У день розгляду мого питання у Верховній Раді я перебуватиму в сесійній залі. Можу вас запевнити. Я обіцяв, що я повернуся – я повернувся. В цей день я перебуватиму в сесійній залі й голосуватиму за цю постанову», - сказав депутат.

Читайте такожПарубій впевнений, що ВР дасть згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності

Відповідаючи на запитання щодо голосування його фракції, парламентарій зазначив, що ще не обговорював із ними це питання.

«Ця справа повністю сфабрикована, заснована на брехні та є політично вмотивованою. Це ні що інше, як тиск на опозицію. Влада відкрила репресії проти опозиції, оскільки нас бояться. Таким чином хочуть нам закрити рот», - сказав він.

Також, за словами Новинського, він ще не ознайомився з поданням Генеральної прокуратури, оскільки ще не отримав його офіційно. «Керівництво Верховної Ради, коли отримало це подання Генеральної прокуратури, розписуючи на регламентний комітет, має й мене повідомити офіційно, а не зі сторінок у Фейсбуці. Офіційно я його ще не отримував», - зазначив депутат і висловив упевненість, що це подання «точно так само засноване на брехні, як і вся справа».

За словами Новинського, він звертатиметься до своєї фракції з тим, щоб вони взяли участь у голосуванні за цією постановою. «Я хочу добитися правди та справедливості в цій справі», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського. У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

Сам Новинський зауважив, що 4 листопада вилетить на Афон, але повернеться найближчим часом.

4 листопада голова ВР Андрій Парубій написав у Facebook, що до Верховної Ради надійшло подання Генпрокуратури стосовно Новинського.

Того ж дня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Новинський вранці вилетів до Греції. «За нашими даними, о 9.30 із Жулян своїм бортом Новинський сьогодні вранці вилетів до Греції в Салоніки», – сказав Грицак.