Нардеп Новинський повернувся до України

Як передає кореспондент УНІАН, літак з Новинським на борту приземлився у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Читайте такожДо ВР надійшло подання щодо притягнення Новинського до кримінальної відповідальності – Парубій

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського. У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

Сам Новинський зауважив, що 4 листопада вилетить на Афон, але повернеться найближчим часом.

4 листопада голова ВР Андрій Парубій написав у Facebook, що до Верховної Ради надійшло подання Генпрокуратури щодо Новинського.

Того ж дня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Новинський вранці вилетів у Грецію. «За нашими даними, о 9.30 із Жулян своїм бортом Новинський сьогодні вранці вилетів у Грецію в Салоніки», – сказав Грицак.