Луценку запропонували двох кандидатів на посаду керівника Генеральної інспекції ГПУ

Про це йдеться у повідомленні Робочої групи з питань забезпечення організаційного і технічного супроводу роботи комісії з добору кандидатів на адміністративні посади прокурорів і слідчих Генеральної інспекції Генпрокуратури.

"За результатами голосування 15 листопада 2016 року більшістю від загального складу Комісії прийнято рішення рекомендувати генеральному прокурору України для призначення на керівника Генеральної інспекції України Уварова В.Г. (отримав 6 голосів членів комісії) або Купецького В.В. (отримав 5 голосів членів комісії)", - йдеться у повідомленні.

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Також сказано, що графіки проходження співбесід із кандидатами на зайняття інших адміністративних посад, зокрема посад прокурорів та слідчих Генеральної інспекції Генпрокуратури буде опубліковано додатково.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Луценко підписав наказ про організаційні заходи із забезпечення формування кадрового складу Генеральної інспекції Генпрокуратури на чолі зі своїм заступником Анжелою Стрижевською. Генінспекція повинна в таємному режимі перевіряти сигнали про корупцію серед працівників прокуратури.