Луценко взявся за політичних "тяжковаговиків", тому інформатаки на його команду посиляться – політолог

Про це заявив політолог Володимир Фесенко, коментуючи підсумки шести місяців роботі Генерального прокурора.

За словами Фесенка, активність Луценка на посаді зумовлена його прагматичними політичними планами.

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“Зараз йому дуже важливо показати результат реформи прокуратури та боротьбу з олігархами і значущими політичними фігурами – «важковаговиками». Справи Онищенка, Новинського та Януковича є дуже важливими для генпрокурора. Разом з тим, саме через ці справи на Луценка та його заступників здійснюється низка інформаційних атак», – сказав Володимир Фесенко.

За словами політолога, основна замовна критика сьогодні у бік роботи Генеральної прокуратури стосується заступників Луценка, які зазнають від цього найбільшого тиску. Фесенко додає, що саме заступники є руками і зброєю Луценка, і вони наближають очільника ГПУ до нових політичних горизонтів.

“Юрій Луценко дуже обережно та прискіпливо ставиться до підбору кадрів. Адже, враховуючи, що на кон виставлене його політичне майбутнє, будь-який скандал стосовно найближчого оточення відразу вдарить по його рейтингу. Чим краще працюють “комісари Каттані”, тим сильніше їх намагаються дискредитувати. Ще однією причиною посилення критики команди Луценка є справи одіозних політиків, якими вони займають”, – прокоментував Фесенко.

Він також зазначив, що зараз особливо помітно, як накочують інформаційні хвилі на Бердриківського, а також на Грищенка, Шкутяка та Жербицького. Відповідно, це сигнал для Луценка: розслідування у частині справ точно здійснюється у правильному руслі.

Однак попри намагання дискредитувати команду, Луценко «гне» свою лінію, йдеться у коментарі політолога.