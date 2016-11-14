Правоохоронці знайшли пістолет, яким ймовірно поліцейські вбили мешканця Кривого Озера

Правоохоронці та рятувальники знайшли фрагмент пістолету, з якого ймовірно поліцейські в серпні могли вбити мешканця смт Криве Озеро Олександра Цукермана. Про це повідомляє прес-служба місцевої прокуратури.

Зазначається, що фрагмент пістолету - ручка зі стволом, знайшли 11 листопада близько 23:00 в річці Кодима, розташованій в районі 297 км автодороги "Одеса-Київ".

Інформацію про його місцезнаходження вдалося добути під час допитів підозрюваних у вбивстві поліцейських.

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«Вказаний фрагмент пістолету вилучено та направлено для проведення судово-балістичної експертизи до експертної установи», - йдеться у повідомленні.

Вказаний фрагмент пістолету вилучено та направлено для проведення судово-балістичної експертизи до експертної установи.

Нагадаємо, прокуратура Миколаївської області звернулася в Центральний районний суд Миколаєва з клопотаннями про обрання для трьох поліцейських, причетних до смерті жителя смт Криве Озеро, виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий чинив опір, тому поліцейські застосували «заходи фізичного впливу і наручники».

Пізніше з'явилася інформація, що житель Кривого Озера Цукерман помер від вогнепальних поранень. Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас направив в Криве Озеро слідчу групу на чолі зі своїм заступником.

Голова Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що відділення поліції в Кривому Озері буде розформовано.