Посли у Раді ЄС завтра розглянуть безвізовий режим для України

Про це у вівторок у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН повідомив європейський високопосадовець.

«Так, це питання стоїть на порядку денному. У разі, якщо рішення буде ухвалено, ми оприлюднимо прес-реліз», – сказав він.

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Очікується, що в разі ухвалення позитивного рішення, як це було для Грузії, буде погоджена позиція ЄС для проведення міжінституційних переговорів.

«5 жовтня Комітет постійних представників погодив від імені Ради позицію на переговорах щодо візової лібералізації для Грузії. Комітет підтвердив пропозицію комісії надати безвізовий в’їзд для громадян ЄС під час поїздок на територію Грузії і для громадян цієї країни під час поїздок у ЄС на термін перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду», – йдеться в документі, ухваленому щодо Грузії.

Разом із тим, Рада ЄС висловилася за те, щоби набуття чинності лібералізації візового режиму для Грузії відбулося водночас із тим, як почне діяти новий «механізм тимчасового призупинення». «На основі цього мандату словацьке головування розпочне переговори з Європейським парламентом», – йшлося в рішенні.

Очікується, що й у випадку з Україною ситуація буде аналогічною – безвізовий режим набере чинності виключно після того, як почне діяти новий механізм тимчасового призупинення Шенгену з третіми країнами.

У разі, якщо таке рішення буде ухвалено у четвер, мають пройти міжінституційні переговори між Радою, Європарламентом за участю президентства (тобто представників Європейської ради, Європейського парламенту та головуючої країни – Словаччини), після чого відповідне рішення ще має бути затверджено на пленарному засіданні Європейського парламенту та на засіданні Ради ЄС.

Наразі проти виступають Франція та Бельгія.