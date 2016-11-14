Посол ЄС: Україна отримає безвізовий режим у найближчому майбутньому

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції "Відносини Україна-ЄС: тест на міцність"

"Європейська комісія декілька місяців тому врахувала, що ЄС повинен надати Україні безвізовий режим. З того часу два органи ЄС, які відповідають за прийняття законодавства, а саме: Європейський парламент і Рада обговорюють... механізм призупинення, який повинен бути включений в усі угоди із візового спрощення, не тільки з Україною, але з усіма країнами", - наголосив Мінгареллі.

За його словами, це вимагає певного часу, але "ніколи не було сказано, що на це піде один рік, десять років, двадцять років, щоб надати безвізовий режим Україні".

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"Україна отримає безвізовий режим у найближчому майбутньому", - наголосив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС заявили, що Україна розраховує на те, що інституції та держави-члени ЄС докладуть додаткових зусиль для прийняття рішення про надання українським громадянам права на короткострокові безвізові поїздки до країн ЄС вже найближчим часом, безвідносно до процесу узгодження в середині ЄС механізму тимчасового призупинення безвізового режиму.

Президент Петро Порошенко сподівається, що Україна отримає рішення про запровадження безвізового режиму з боку Європейського Союзу до саміту Україна-ЄС 24 листопада.