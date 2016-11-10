ЄС продовжить санкції проти Росії до інавгурації Трампа - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на кількох дипломатів.

Згідно з повідомленням, в ЄС не виключають, що після того, як Трамп вступить на посаду президента США, продовження санкцій може ускладнитися. Тому продовжити дію обмежувальних заходів планується до інавгурації американського президента.

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«Після інавгурації Трампа в січні, якщо він дійсно налагодить відносини з Путіним, розбіжності всередині ЄС стануть сильнішими і продовжити санкції щодо Росії буде складніше», — розповів дипломат у Брюсселі.

Так, на даний момент дія санкцій розповсюджується до 15 березня 2017 року, рішення про продовження яких повинні підтримати всі 28 держав ЄС.

«Розширення повинно відбутися в грудні. В Україні нічого не змінилося, так що немає причин для того, щоб їх не продовжувати», — сказав один зі співрозмовників агентства.

Як повідомляв УНІАН, в Офіційному журналі ЄС 9 листопада опублікували рішення ЄС про включення шести так званих «депутатів Держдуми РФ», обраних в окупованих Криму і Севастополі, в список осіб, на яких поширюються санкції у зв'язку з діями, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.