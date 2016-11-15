У Трампа розповіли, про що він говорив з Путіним

Про це йдеться на офіційному сайті перехідної адміністрації Трампа за підсумками телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, передає ТСН.

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"Обраний президент Трамп сказав президенту Путіну, що він з великим нетерпінням чекає на сильні та міцні відносини з Росією і її народом", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Дональд Трамп і Володимир Путін обговорили широке коло питань, в тому числі загрози і виклики, що стоять перед Сполученими Штатами і Росією, стратегічні економічні питання і "історичні відносини між США і Росією, які нараховують понад 200 років".

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін і Трамп висловилися на користь активної спільної роботи з нормалізації відносин двох країн, стверджують у Кремлі.