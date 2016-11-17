ДПСУ про заяву Лукашенка: жодних "потоків зброї" на кордоні ми не спостерігаємо

Про це Олег Слободян сказав у коментарі УНІАН

«Заяви президента сусідньої держави я не можу коментувати, але ніяких потоків зброї чи заборонених речей на українсько-білоруському кордоні ми не спостерігаємо. Більше того, ці слова не підтверджуються і статистикою, яку ми отримуємо від наших колег з Білорусі в рамках обміну інформацією», - сказав речник ДПСУ.

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«Що стосується нашої компетенції, то за 9 місяців цього року ми виявили на кордоні з Білорусі 49 одиниць зброї. Це менше приблизно в чотири рази, ніж минулого року. В той же час з цих 49 одиниць зброї лише дві були вогнепальними. 28 одиниць зброї ми виявили, коли її намагались нам завезти з Білорусі, і 21 випадко, коли зброю намагались вивезти до Білорусі. Те саме стосується боєприпасів: 242 боєприпаси в цьому році було виявлено нами на кордоні з Білоруссю, при цьому це також зменшення у 7 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також ми зафіксували півкілограма вибухівки, але це та вибухівка, яку намагались завезти в Україну з Білорусі», - повідомив Слободян.

«Ні про які великі об’єми чи спроби провезти до Білорусі зброю і боєприпаси не йдеться», - резюмував Слободян.

Як відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що з України в Білорусь іде великий потік зброї.

«Ми грудьми закриваємо 1200 кілометрів кордону з Україною, тому що потоком іде зброя, вибухівка. Ми їх уже затримуємо не тільки на кордоні, але й на залізничному вокзалі. Нам дуже непросто», - сказав Лукашенко. За його словами, весь потік зброї, вибухівки, який раніше переміщувався із заходу на схід через країни Балтії та Україну, сьогодні йде через Білорусь. «З одного боку, це добре, а з іншого - потрібні великі зусилля і витрати, щоб утримувати тут безпеку», - наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна.

23 країни, серед яких Білорусь, Вірменія і Казахстан, голосували проти прийняття резолюції. У МЗС Білорусі пояснили своє голосування в ООН щодо кримської резолюції і заявили, що позиція країни щодо України не змінювалася. "Позиція Республіки Білорусь щодо України не змінилася ні на йоту. Питання про процедуру розгляду тематики прав людини в ООН лежить зовсім в іншій площині і, за нашим твердим переконанням, не має ніякого відношення до теми територіальної цілісності України", - про це заявив прес-секретар зовнішньополітичного відомства Білорусі Дмитро Мирончик.