"Ніж у спину": Геращенко розкритикувала позицію країн, які проголосували проти резолюції щодо Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час виступу в парламенті.

"Особливо сьогодні я хочу зосередитися на тих країнах, які проголосували "проти". І це 23 країни-члени Організації Об'єднаних Націй", - сказала депутат.

Геращенко зазначила, що серед них є, як ті, які, "як правило, взагалі боляче ставляться до будь-якого питання обговорення прав людини, так і відверті сателіти Кремля".

Щодо голосування проти української резолюції Вірменії, Казахстану і Білорусі вона зауважила: «Ми шануємо право Вірменії і Казахстану на їхні особливі відносини з Російською Федерацією, ми все розуміємо. Але й наші друзі в дружніх нам Казахстані і Вірменії мають розуміти, що сьогодні Україна, український народ і українська армія воює не лише за нашу незалежність. Ми відстоюємо право всіх пострадянських країн мати незалежну зовнішню політику. І ми маємо це доносити до наших партнерів».

Водночас, щодо позиції Білорусі, Геращенко сказала, що «ми це розцінюємо, як ніж у спину».

«Ми дякуємо білоруській стороні за незалежний майданчик у Мінську. І ми цінуємо це. Але незалежний майданчик має бути незалежним в усіх позиціях, а не заангажованим грою на одну сторону», - сказала вона.

Перший віце-спікер наголосила, що «ми звертаємося до Білорусі з проханням так само шанувати право України відстоювати нашу незалежність і суверенітет і розуміти, що наступний буде Мінськ, якщо сьогодні Київ не захистить нашу незалежність».

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Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російськими окупаційними властями, розгляд якої ініціювала Україна.

Проти проекту резолюції ООН проголосували представники 23 країн, ще 76 утрималися.

Серед тих, хто висловився проти, були: Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Коморські острови, КНДР, Казахстан, Індія, Іран, РФ, Нікарагуа, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела, Еритрея, Зімбабве.