Луценко про можливість видачі Саакашвілі Грузії: "Україна своїх громадян не видає"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після спільної прес-конференції з головою Служби безпеки України Василем Грицаком.

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Як заявив генеральний прокурор, інформація про видачу Саакашвілі не відповідає дійсності. "Україна своїх громадян не видає", - наголосив Луценко.

Раніше екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив, що не вірить в те, що Україна може видати його Грузії, де він знаходиться в карному розшуку.

Відповідаючи на питання, чи допускає він, що конфлікт між ним і президентом Петром Порошенко досягне такої точки, що Порошенко видасть його Грузії, Саакашвілі сказав: "Ні, я кращої думки про президента Порошенко. Не думаю, що він здатний на такі речі".

Нагадаємо, що в травні 2015 року президент України Петро Порошенко надав Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Також відзначимо, що головна прокуратура Грузії порушила кримінальну справу проти Саакашвілі. Його підозрювали в перевищенні службових повноважень з приниженням особистості потерпілого. Фактично справа порушена за розгін демонстрантів 7 листопада 2007 року, який відбувся за участю телеканалу "Імеді".

Крім того, Саакашвілі звинувачували у вилученні власності бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.