В Одеській області більш як третина голів РДА заявили про намір звільнитися слідом за Саакашвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні в Одесі на брифінгу, в якому також взяла участь т. в. о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

Як зазначив голова Саратської РДА Михайло Лев, команда, що прийшла працювати в регіоні з Саакашвілі, не бачить сенсу продовжувати роботу без нього.

«Ми не бачимо сенсу продовжувати працювати... Як тільки буде обраний або призначений новий голова ОДА, ми звільнимося», - сказав Лев.

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За його словами, мають намір звільнитися близько 10 керівників РДА, призначених на ці посади в 2015 році після проходження конкурсного відбору, ініційованого Саакашвілі.

Лев відзначив, що вони підуть, оскільки «немає ефективного державного управління», через що страждають звичайні люди.

Голова Окнянского району Володимир Гавриш сказав, що останнім часом вони не можуть працювати через, за його словами, перешкоджання з боку київської влади.

За його словами, голови райадміністрацій зробили «що могли», а після звільнення планують продовжувати політичну діяльність разом із Саакашвілі.

Зокрема, про намір піти у відставку заявили: Сергій Парпуланський (Арцизький район), Дмитро Наталуха (Лиманський), Гавриш (Окнянський), Вадим Козачек (Кодимський район), Геннадій Заболотний (Березовський), Тетяна Новікова (Івановський), Тарас Бойко (Ширяївський район), Лев (Саратський) та інші.

Як зазначила Бобровська, близько 10 голів РДА складуть повноваження після призначення нового керівника області.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, які він обіймав із травня 2015 року.

9 листопада Кабінет міністрів підтримав відставку Саакашвілі, після чого президент України Петро Порошенко підписав указ про його звільнення з посади.

14 листопада голова Захарівської районної державної адміністрації Одеської області Дмитро Франчук заявив про рішення скласти з себе повноваження керівника району у зв'язку з відставкою Саакашвілі. Також він заявив, що піде з ним у політику.

Обов'язки голови Одеської ОДА тимчасово виконує Соломія Бобровська, 1989 р.н., яка заявила, що звільниться, як тільки призначать нового голову облдержадміністрації.