У ГПУ підтвердили, що допит Януковича заплановано на 25 листопада

Четвертого президента України Віктора Януковича наприкінці листопада мають допитати в якості свідка у справі про обвинувачення 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивствах активістів Майдану. Про це повідомив Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає "112 Україна".

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"Наскільки мені відомо, із РФ прийшло підтвердження, що ніби як все-таки повинен бути цей допит саме 25 листопада. Подивимося", - сказав він.

Раніше про те, допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції у справі п'ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС «Беркут» запланований на 25 листопада, повідомляв його адвокат.

Як повідомляв УНІАН, у липні Святошинський райсуд Києва почав технічну підготовку до дистанційного допиту Януковича у справі п'ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченко, Сергія Тамтуры і Олега Янішевського, підозрюваних у масових вбивствах активістів Майдану. Читайте також Янукович хоче, щоб поліція склала протокол на Луценка

Головуючий по справі «екс-беркутівців» суддя Сергій Дячук заявив, що суд отримав від Міністерства юстиції РФ повідомлення, що запит суду про допит в якості свідка Януковича, який перебуває в Росії, відповідає нормам закону та передано до Мін'юсту РФ.

17 серпня заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов заявив, що Мін'юст України повторно відправляє Росії запит про відеодопит Януковича. За його словами, на адресу українського Мін'юсту надійшло повідомлення від російського Мін'юсту із запитом про відеодопит Януковича. У ньому російська сторона вказала, що після відкриття конверта, який надійшов з України, виявлено нібито відсутність програми на чотирьох сторінках.