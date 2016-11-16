Допит Януковича в режимі відео-конференції запланований на 25 листопада

Про це УНІАН повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Він зазначив, що Святошинський районний суд Києва отримав відповідь від російської сторони щодо згоди на проведення такого допиту. І на сьогодні питання лише у забезпеченні технічної можливості з боку Святошинського суду організувати відео-конференцію.

За словами адвоката, відповідне повідомлення суд отримав сьогодні. Допит заплановано на 25 листопада, вже призначено відповідне судове засідання на цю дату.

«Зараз лишається тільки одне питання: чи забезпечить Святошинський суд необхідні технічні умови для проведення відео-конференції?», - сказав Сердюк.

Також він нагадав, що Янукович буде допитаний у справі екс-«беркутівців» у якості свідка.

Як повідомляв УНІАН, у липні Святошинський райсуд Києва розпочав технічну підготовку до дистанційного допиту Януковича у справі п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського, підозрюваних у масових вбивствах активістів Майдану.

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Головуючий у справі «екс-беркутівців» суддя Сергій Дячук заявив, що суд отримав від Міністерства юстиції РФ повідомлення, що запит суду про допит як свідків Януковича, який перебуває в Росії, відповідає нормам закону і переданий до Мін'юсту РФ.

17 серпня заступник міністра юстиції Сергій Петухов заявив, що Мін’юст України повторно відправляє Росії запит про відеодопит Януковича. За його словами, на адресу українського Мін'юсту прийшло повідомлення від російського Мін'юсту щодо запиту про відеодопит Януковича. У ньому російська сторона вказала, що після розкриття конверту, який надійшов з України, виявлено нібито відсутність додатку на чотирьох сторінках.