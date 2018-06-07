Діяльність НБУ стає все більш небезпечною для України?

Критика на адресу керівництва НБУ лунає дедалі частіше. І підстав для цього стає все більше і більше. Політика Нацбанку в царині грошово-кредитної та курсової політики за останні два роки не просто наражається на звинувачення в непрофесіоналізмі, а сіє підозри в цілеспрямованому зловживанні службовим становищем вищих посадових осіб НБУ.

Мало того що керівництво банку разом з урядом спровокували спочатку підвищення курсу національної валюти до 4,6 грн. за дол. США, а потім призвели до обвалу до 7 грн. за долар. Нацбанк вдався ще й до вкрай підозрілих і непрозорих операцій з продажу іноземної валюти за курсом, що істотно відрізнявся від біржового, і з підтримки ліквідності банків шляхом надання їм кредитів під різні процентні ставки й на різний термін. Жодних пояснень щодо цих кредитів, критеріїв, за якими обиралися банки, котрі отримали ці кредити, та процентних ставок від Національного банку так і не надійшло.

Хибна практика НБУ з непрозорого рефінансування банків у жовтні мала продовження в ще одіозніших діях у листопаді. Так протягом перших сімнадцяти днів листопадаНБУ видав комерційним банкам кредити на загальну суму 23538,2 млн. грн., із яких трохи більш як 10 млрд. – це так звані «кредити овернайт», тобто видані фактично на одну ніч і лише для дотримання комерційними банками нормативів резервування коштів на коррахунках, а ще 13,5 млрд. грн. – кредити на строк до одного року. Як у жовтні, так і в листопаді, ці кредити (до року) видавались під різні процентні ставки – від 12% до 16,3% річних. Уже лише цей факт мав би змусити Генеральну прокуратуру та Комітет ВР з питань фінансів і банківської діяльності розпочати розслідування щодо законності дій керівництва НБУ.

Крім того, керівництво НБУ фактично вдалося до забороненого законодавством України фінансування дефіциту Державного бюджету. Так, Мінфін 13 листопада продав облігацій внутрішньої державної позики майже на 3 мільярди гривень. Попереднього разу це сталося 6 листопада – тоді теж на 3 млрд. У понеділок, 10 листопада, Мінфін продав облігацій на 44 мільйони гривень. Усі продані ОВДП мають строк обігу понад три роки й доходність 15,6% річних у гривні. Єдина різниця, технічна, полягає в тому, що 6 та 10 листопада розміщувалися залишки старих ОВДП, а 13 листопада Мінфін спеціально провів нову емісію. В усіх трьох випадках формальними покупцями були комерційні банки, але ОВДП, продані 6 листопада, уже 10 листопада потрапили до портфелю Національного банку. Адже тільки в нього за період з 3 по 10 листопада зріс портфель ОВДП майже на 3 млрд. грн. У цьому неважко пересвідчитися, глянувши на відповідну веб-сторінку НБУ. Нацбанк щопонеділка розміщує інформацію про стан свого портфеля ОВДП, але чомусь ні 17, ані 18 листопада нової інформації не надійшло. Тому не виключено, що днями все ж таки з’ясується, що саме його портфель зріс ще на 3 млрд. грн. тих самих ОВДП, випущених Мінфіном 13 листопада.

Крім того, 14 листопада із заявою виступив голова Ради НБУ Петро Порошенко, який вважє, що курс має бути не нижчий як 6 грн. за дол. США, а потім необхідно девальвувати національну валюту навіть ще більше. Головний його аргумент полягає в тому, що без поліпшення торговельного й платіжного балансів тривала стабілізація курсу гривні є недоцільною.

З одного боку, пан Порошенко правий.

Але девальвація гривні може зумовити нову хвилю паніки серед населення, і тоді жодних резервів НБУ не вистачить на утримання гривні від обвального падіння. А це, у свою чергу, спричинить масову неплатоспроможність юридичних і фізичних осіб, які тільки українським банкам заборгували кредитів у іноземній валюті на загальну суму понад 30 млрд. дол. В останні дні, уже після його заяви, різко зріс попит на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку. І Національний банк пішов на те, що 18 листопада не вийшов з інтервенціями, провокуючи падіння до 6 гривень за долар. Підозри щодо певних приватних інтересів у всьому, що нині діється на грошово-кредитному та валютному ринках, посилюються ще й тому, що в комерційних банків при купівлі іноземної валюти за останні кілька днів майже на мільярд доларів не зменшилися залишки на коррахунках в НБУ. Тобто гроші на придбання іноземної валюти надійшли комерційним банкам або з рахунку Казначейства уряду в НБУ, або ці гроші дав сам Нацбанк. І те, що 17 листопада Нацбанк видав банкам 4,4 млрд. грн., якоюсь мірою підтверджує саме цю версію.

Отже, мільйони українців стають дедалі більшими заручниками непрофесійних і вкрай підозрілих дій керівництва Національного банку, які можуть призвести до обвалу курсу гривні та банкрутства тисяч підприємств України, при цьому десятки й навіть сотні тисяч українців утратять свої оселі, заставлені комерційним банкам.

Борис Кушнірук