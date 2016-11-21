Парубій: Україна стане членом НАТО

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

"Рішення Бухарестського саміту НАТО має бути втілене у життя - Україна буде членом НАТО", - сказав Парубій під час зустрічі з Тернером.

Андрій Парубій подякував Майклу Тернеру за підтримку України, яку демонструє Парламенська асамблея НАТО, зокрема, у своїх рішеннях щодо допомоги Збройним силам України, лікуванні та реабілітації українських воїнів - учасників АТО, у спільних військових навчаннях країн НАТО та України.

Читайте такожПарубій на засіданні ПА НАТО: Наші хлопці захищають не лише Україну, а й весь вільний світ

Голова Верховної Ради зазначив, що в Україні затверджена програма щодо приведення Збройних сил до стандартів НАТО до 2020-го року. "Цим активно займається і Президент України, і Верховна Рада. Це амбітна ціль, але я переконаний, що Збройні сили її реалізують", - зазначив Андрій Парубій.

Парубій зазначив, що Україна повинна бачити і розуміти конкретні вимоги та часові рамки для набуття членства у НАТО. Спікер переконаний, що досвід, який мають Збройні сили України, теж може бути цікавим та корисним і для армій країн НАТО.

"Ми переконані, що воююча українська армія має досвід, який буде цікавий країнам НАТО. Зараз вона проходить випробування війною - вона гартується", - зазначив Андрій Парубій.