Парубій: Україна стане членом НАТО
У рамках участі делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО у Стамбулі голова ВР провів зустріч з очільником ПА НАТО Майклом Тернером.
Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.
"Рішення Бухарестського саміту НАТО має бути втілене у життя - Україна буде членом НАТО", - сказав Парубій під час зустрічі з Тернером.
Андрій Парубій подякував Майклу Тернеру за підтримку України, яку демонструє Парламенська асамблея НАТО, зокрема, у своїх рішеннях щодо допомоги Збройним силам України, лікуванні та реабілітації українських воїнів - учасників АТО, у спільних військових навчаннях країн НАТО та України.
Читайте такожПарубій на засіданні ПА НАТО: Наші хлопці захищають не лише Україну, а й весь вільний світ
Голова Верховної Ради зазначив, що в Україні затверджена програма щодо приведення Збройних сил до стандартів НАТО до 2020-го року. "Цим активно займається і Президент України, і Верховна Рада. Це амбітна ціль, але я переконаний, що Збройні сили її реалізують", - зазначив Андрій Парубій.
Парубій зазначив, що Україна повинна бачити і розуміти конкретні вимоги та часові рамки для набуття членства у НАТО. Спікер переконаний, що досвід, який мають Збройні сили України, теж може бути цікавим та корисним і для армій країн НАТО.
"Ми переконані, що воююча українська армія має досвід, який буде цікавий країнам НАТО. Зараз вона проходить випробування війною - вона гартується", - зазначив Андрій Парубій.