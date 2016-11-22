Прокурори впевнені, що під час запитань до Януковича будуть проблеми зі зв'язком

Обвинувачення не виключає виникнення технічних проблем з відеозв‘язком під час запитань до екс-президента України Віктора Януковича в рамках допиту в режимі відеоконференції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив прокурор Олексій Донський під час перерви у засіданні Святошинського районного суду м. Києва, що розглядає справу п'ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС «Беркут».

"Коли у нашого свідка закінчиться текст, те, що йому підказуватимуть суфлери, почнуться до нього питання. Я впевнений, що сценарій такий: Янукович озвучить певний текст. Але ми обов'язково перевіримо його слова, поставимо йому свої запитання. І у нас є серйозні побоювання, що, коли ми почнемо запитувати, почнуться якісь технічні негаразди зі зв'язком. Тому, якщо ми не зможемо поставити питання, ми поставимо перед судом питання про визнання його допиту нікчемним доказом. Бо те, що він скаже, ми маємо перевірити", - сказав Донський.

Читайте такожУ ГПУ підтвердили, що допит Януковича заплановано на 25 листопада

Допит, за словами прокурора, має розпочатися о 13:00 25 листопада.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні головуючий у справі екс-«беркутівців» суддя Сергій Дячук заявив, що Святошинський райсуд має технічну можливість провести в режимі відеоконференції допит екс-президента України Віктора Януковича і колишнього командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка.

Раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк заявляв, що допит Януковича в режимі відео-конференції запланований на 25 листопада. За словами захисника, питання було лише у забезпеченні технічної можливості з боку Святошинського райсуду проведення відеоконференції.