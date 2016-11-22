У Києві суд заявив про готовність допитати Януковича у режимі відеоконференції

Святошинський районний суд м. Києва має технічну можливість провести в режимі відеоконференції допит екс-президента України Віктора Януковича, а також колишнього командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка у справі п'ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на початку засідання Святошинського райсуду Києва заявив головуючий у справі екс-«беркутівців» суддя Сергій Дячук.

Суддя підкреслив, що ростовський суд також повідомив про готовність Януковича і Шуляка взяти участь у допиті в режимі відеоконференції.

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За словами судді, Святошинський райсуд має технічну можливість провести цей допит в режимі відеоконференції.

"Суд інформує, що підтвердження отримано судом, і вчора відбулося тестування системи для відеоконференції. На наступному судовому засіданні 24 листопада буде вирішуватися питання про зміну порядку дослідження доказів у зв'язку з цією інформацією", - сказав суддя.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк заявляв, що допит Януковича в режимі відео-конференції у справі п'ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС «Беркут» запланований на 25 листопада.

За словами захисника, Святошинський суд отримав відповідь від російської сторони щодо згоди на проведення такого допиту. І на сьогодні питання лише у забезпеченні технічної можливості з боку Святошинського суду організувати відеоконференцію.