Екс-посол України в США увійшов до політичної підгрупи з реалізації "Мінська" - джерело
Колишнього посла України у Сполучених Штатах Америки Олександра Моцика призначено учасником політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це УНІАН повідомило джерело в дипломатичних колах.
За інформацією співрозмовника агентства, дипломат сьогодні вилетів на засідання робочої підгрупи у Мінську.
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Моцик з червня 2010 року обіймав посаду посла України у США, пізніше його було призначено послом України в Антигуа і Барбуда (за сумісництвом) і в Республіці Тринідад і Тобаго (за сумісництвом).
14 квітня 2015 року президент України Петро Порошенко звільнив Моцика з посад посла України у США, посла в Антигуа і Барбуда та в Республіці Тринідад і Тобаго.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада контактна група проводить чергове засідання в Мінську. Головними питаннями на переговорах є питання безпеки, звільнення українських заручників, а також розведення військ у Станиці Луганській.