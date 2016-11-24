Порошенко вкотре закликав ЄС продовжити санкції проти Росії

Президент Петро Порошенко напередодні саміту Україна-ЄС закликав Брюссель продовжити санкції проти Російської Федерації, передає DW з посиланням на інтерв’ю Порошенка виданню Welt.

Порошенко висловив сподівання, що під час саміту європейські лідери погодяться з тим, що санкції проти РФ повинні діяти доти, доки не буде відновлена територіальна цілісність України.

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"Санкції дуже важливі. Я думаю, що під час саміту буде підтверджено, що санкції повинні залишитися в силі до тих пір, поки не буде відновлена територіальна цілісність України, включно з Кримом", - сказав він.

Порошенко сподівається, що саміт має «стратегічне значення», адже саме на цій зустрічі може вирішитись питання щодо асоціації Україна-ЄС.

"Ми підходимо до саміту з конкретними очікуваннями. Існує взаєморозуміння про те, як угоди про асоціацію з ЄС можуть бути ратифіковані. Я сподіваюся, що під час саміту ЄС у грудні буде досягнутий довгоочікуваний прорив у питанні" - сказав Порошенко.

Нагадаємо, напередодні заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що саміт Україна-ЄС у Брюсселі буде нестандартним і стратегічним.

«Стратегічним саміт буде з точки зору, що ми маємо ухвалити стратегічне рішення щодо Угоди про асоціацію», - пояснив він і додав, що також буде обговорене питання надання Україні безвізового режиму з боку Євросоюзу.